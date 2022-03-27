"Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 121 uçak, 127 helikopter, 582 tank, 1664 zırhlı araç, 294 top, 93 roketatar sistemi ve 52 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1144 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​