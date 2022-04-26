"Rus ordusu 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybetti"
Ukrayna, Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybettiğini açıkladı.
Dünya 26.04.2022, 11:45
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 22 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 184 uçak, 154 helikopter, 918 tank, 2 bin 2308 zırhlı araç, 416 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1643 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 205 insansız hava aracını da kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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