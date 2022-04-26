"Rus ordusu 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybetti"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 22 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 184 uçak, 154 helikopter, 918 tank, 2 bin 2308 zırhlı araç, 416 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1643 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 205 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.