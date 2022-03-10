"Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 49 uçak, 81 helikopter, 335 tank, 1105 zırhlı araç, 123 top, 56 roketatar sistemi ve 29 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri ayrıca son 15 günde Ukrayna'da 526 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.