Rus ordusundan 53 öncesini hatırlatan adım

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbass krizi tırmanarak devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "askeri varlığını sınırla" çağrısının üzerine, Rusya'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildiği görüldü.

"Savaş boyası" olarak adlandırılan bu yöntem ile çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor.

Başka bir deyişle Rusya, sınırdaki tanklarına "savaş boyası" sürerek, ABD'ye ve Ukrayna'ya "savaşa hazırız" mesajı veriyor.

Rusya benzer bir adımı Soğuk Savaş yıllarında da atmıştı. O dönem Demir Perde ülkesi olan Çekoslovakya'da Komünist Parti'ye yönelik başlayan protesto dalgasına Sovyet Rusya müdahale etmişti.

1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanmıştı.

Kaynak: Daily Mail