Rus parlamenterden ABD eyaletlerine "bize katılın" çağrısı

Kıdemli bir Rus parlamenterin eyaletlerinin özerkliğini destekleyen Amerikalıları gösteren kamuoyu anketlerinin ardından Amerikan eyaletlerini ülkelerinden ayrılmaya ve Rus Federasyonu'na katılmaya davet ettiği görüldü.

Newsweek'in pazartesi yayımlanan haberine göre, Rus haber sitesi Podmoskovye Segodnya'ya konuşan Rusya parlamentosunun (Duma) üst düzey üyelerinden Aleksandr Tolmaçev, ABD'den ayrılmak isteyen herhangi bir eyaletin ülkesine katılmak için başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Parlamenter, eyaletlerinin ABD'den ayrılmasını isteyen Amerikalıları gösteren anketlere işaret ederek Rusya'ya katılmak isteyen ABD eyaletlerini bu konuda seçim yapmaya çağırdı.

ABD'deki çevrimiçi anketlere ve bu ay Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerindeki seçimlere açıkça atıfta bulunan Tolmaçev, "Oylamanın sosyal ağlarda değil, resmi ve meşru bir şekilde yapılması önemli" dedi.

Tolmaçev'in, Moskova'nın böyle bir seçim yapılması durumunda Rus Federasyonu'na katılmak isteyen herhangi bir ABD eyaletini dikkate alacağını ve ABD'nin "çürümeye" başladığını söylediği bildirildi.

Ayrıca Ukrayna'nın bir diğer müttefiki Avrupa Birliği'nin, "iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olduğunu" sözlerine ekledi.

ABD ve Avrupa Birliği'yle birlikte, Kanada ve Birleşik Krallık gibi NATO üyeleri de askeri teçhizatın yanı sıra Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardımda bulunmuştu.

Ayrıca Moskova'ya sert ekonomik ve siyasi yaptırımlar da uygulanmıştı.

Rusya'nın işgal altındaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya üzerindeki hak iddiaları uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınandı ve ABD de dahil ülke dışındakilerce kaotik olarak nitelendirilmişti.

Yeni yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, bu ay 4 bölgede düzenlenen seçimlerin ardından "Bu konuda çok açık olmak istiyorum, ABD, Rusya'nın Ukrayna bağımsız bölgesi üzerindeki iddialarını asla ama asla tanımayacaktır" demişti.

ABC News'in haberine göre Tolmaçev'in sözlerini hangi çevrimiçi ankete dayandırdığı belirsiz olsa da bu yıl New Hampshire yasama meclisi üyeleri ABD'de kalma yönünde oy vermiş ve 300'den fazla parlamenter Birleşik Devletler'den ayrılma fikrini reddetmişti. Öneriye yalnızca 13 parlamenter evet oyu vermişti.

Tolmaçev'in sözleri, başka bir Rusya Devlet Duması üyesi Oleg Matveyçev'in, Moskova'nın ABD'den Alaska'yı "tazminat olarak almayı düşünmesi gerektiğini" söylemesinin ardından geldi.

Alaska önceden Rusya'nın parçasıydı ama 1867'de Alaska'nın satın alımı olarak bilinen anlaşmanın ardından ABD'ye katılmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe