Rus saldırılarında 17 yaşındaki Kırım Tatar genç hayatını kaybetti

Rusya, bu sabah Ukrayna’ya karşı geniş çaplı saldırı başlattı. İşgal altındaki Kırım’dan başlayan Rus birliklerinin Herson bölgesine giriş yaptığı bildiriliyor. Sosyal medyalarda paylaşılan görsellerde Geniçesk bölgesindeki Rus askeri teçhizatı ve Rus tankları görülüyor. Rus işgalcilerin düzenlediği saldırı sonucu bir bombanın, Kırım Tatar bir ailenin yaşadığı eve isabet ettiği ve saldırı sonucunda 17 yaşındaki Kırım Tatar gencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KIRIM TATARLARININ YAŞADIĞI GENİÇESK’E SALDIRI

Ayrıca sosyal medyada Rus işgalcilerin Kuzey Kırım Kanalı’nı ve Kahovka hidroelektrik santralini ele geçirdiği bildirildi. Öte yandan, Ukrayna Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Geniçesk, Çaplınka, Skadovsk yerleşim yerleri için çatışmaların devam ettiğini aktarıldı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı