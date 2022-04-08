Rus saldırısında ölen Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi
Savaşta hayatını kaybeden Ukrayna askerinin cenazesi Lviv'de yakınlarının katıldığı törenle toprağa verildi.
Dünya 08.04.2022, 17:30
Rusya'nın saldırılarında yaşamını yitiren Ukraynalı asker Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, Lviv'de toprağa verildi.
Saints Peter and Paul Garrison Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan hayatını kaybeden askerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.
1979 doğumlu Oleksandr Dymarezkyi'nin cenazesi, kilisedeki törenin ardından Lychakiv mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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