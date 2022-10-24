Rus sunucudan Ukraynalı çocuklar için nefret söylemi

Spiker Anton Krasovski, ırkçı ifadeleri Rus bilim-kurgu yazarı Sergey Lukyanenko'yla 23 Ekim'de yayınlanan söyleşisi sırasında sarf etti.

Lukyanenko'nun 1980'lerde Ukrayna'yı ziyareti sırasında Ukraynalı çocukların kendisine ülkelerinin "Rus işgali" altında olduğunu söylediğini aktardı.

Bunun üzerine sinirlenen Krasovski, Tuna Nehri'nin kollarından birine gönderme yaparak, "Boğacaksın o çocukları, Tisa'ya batırıp boğacaksın" dedi.

Söyleşi boyunca Ukraynalılar hakkında ırkçı ifadeler kullanan ve Ukraynalı kadınlara Rus askerler tarafından tecavüz edildiği iddialarıyla dalga geçen Krasovski, Ukrayna'nın haritadan silinmesi ve Ukraynalıların "kulübelerinde yakılması" gerektiğini söyledi.

Lukyanenko'nun şaşırarak, "Onların bir kısmı orada kalacaktır ve onlarla aynı ülkede yaşamak istemem" demesi üzerine Krasovski, "Onları da vururuz" diye yanıt verdi.

Ukraynalı bakan Kuleba, bu sözlere Twitter hesabından tepki gösterdi:

RT'yi hâlâ yasaklamamış olan hükümetler şu alıntıyı seyretsin. Eğer RT'nin ülkenizde faaliyet yürütmesine izin verirseniz bununla aynı saftasınız demektir.

Kuleba, spikeri soykırım çağrısı yaptığı için dava edeceklerini belirterek, RT'nin bütün dünyada yasaklanması çağrısı yaptı.

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Krasovski'nin sözlerini "vahşice ve iğrenç" diye tanımlayarak, spikerin görevinin askıya alındığını duyurdu.

Simonyan, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın çocuklarına, Donbas'ın çocuklarına ve bütün çocuklara, bütün bunların en kısa sürede sona ermesini diliyorum ki tekrar barış içinde yaşayıp okuyabilsinler.

Simonyan mesajına “Hangisini anadili biliyorlarsa o dilde” ifadesini ekleyerek Ukrayna’nın Donbas bölgesinde çoğunluk olan Rusça konuşan topluluklara dikkat çekti.

Kaynak: Independent Türkçe