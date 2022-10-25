Rus temyiz mahkemesi, ABD'li basketbolcu Griner'in cezasını onadı

WNBA takımlarından Phoenix Mercury'de sekiz kez All-Star seçilen ve iki Olimpiyat altın madalyası bulunan Griner, 4 Ağustos'ta Moskova'daki, Şeremetyevo Havaalanı'nda polisin valizinde esrar yağı içeren elektronik sigara kutuları bulmasının ardından mahkum edilmişti.

Salı günü görülen davada Moskova Bölge Mahkemesi, cezanın onanmasına karar verdi.

Griner duruşmaya, Moskova dışında tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yoluyla katıldı.

Mahkeme kararında Griner'in cezaevinde geçirmesi gereken sürenin, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak yeniden hesaplanacağını belirtti.

Tutuklu geçen bir gün, cezaevinde 1,5 gün olarak sayıldığından yıldız sporcunun yaklaşık sekiz yıl hapis cezası yatması gerekecek.

Mahkeme başkanı, tutuklu geçen sürenin cezanın bir parçası olarak sayılması dışında kararın "değişiklik olmadan" onandığını belirtti.

Ağustos ayında Griner’in yasa dışı uyuşturucu maddeleri hukuka aykırı şekilde bulundurduğu hükmüne varan Moskova'daki Himki Mahkemesi, ABD’li basketbolcuyu 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (16 milyon 130 dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Bugünkü (25 Ekim) duruşmaya katılan ABD'nin Moskova Büyükelçiliği maslahatgüzarı Elizabeth Rood, cezayı "aşırı ve orantısız" olarak nitelendirdi.

Davanın savcısı, Griner'in 4 Ağustos'ta aldığı dokuz yıl hapis cezasının "adil" olduğunu iddia ederken, Griner'in avukatlarından Alexander Boykov, "Hiçbir yargıç, Griner'in dokuz yıllık cezasının Rus ceza hukukuna uygun olduğunu dürüstçe söyleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Griner'in mahkumiyetinde usule ilişkin kusurlar bulunduğunu belirten avukat, beraat talebinde bulundu.

Boykov "Eğer mahkeme kendisini cezalandırmak istiyorsa, yeni ve adil bir karar vermeli, cezasını hafifletmeli. Griner'a verilen cezanın şiddeti ve acımasızlığı dünyanın dört bir yanındaki insanları şok ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya ile ABD’nin aralarında Griner’in da dahil olduğu çeşitli tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Griner’ın yanı sıra Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li Paul Whelan’ın iadesi için Moskova’ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’ya Griner’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Euronews