Rus ve Belaruslu yetkililerinin AP binalarına girişine yasak

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Rus ve Belaruslu diplomat ve hükümet yetkililerinin AP binalarına girmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugünden itibaren Rusya ve Belarus diplomatik ve hükümet personelinin AP binalarına girmesi yasaklandı. Demokrasinin meclisinde demokratik düzeni yıkmak isteyenlere yer yok." ifadelerini kullandı.

AB, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başından bu yana 4 paket halinde ekonomik yaptırımlar açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil bazı Rus yetkilileri, oligarkları, milyarderleri hedef almıştı. AB, Belarus'a yönelik de mevcut yaptırım rejiminin dışında finansal yaptırımlar ilan etmişti.