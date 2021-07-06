Ruslar kapış kapış otomobil aldı

Rusya'da otomobil satışları, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 870 bin 700'e çıktı.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği'nden (AEB) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daralan otomobil piyasasının toparlanmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Piyasa beklenenden daha hızlı toparlanıyor. Kovid-19 salgınıyla ilgili durum kötüleşiyor ancak umarız ülke çapında karantina uygulamasından kaçınmayı başarırız." denildi.

Yarı iletkenlerin teminindeki zorluklara ve metal fiyatlarındaki artışa rağmen 2021’de otomobil satışlarında yükseliş yaşanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'da otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 870 bin 700'e çıktı. Tüketici talepleri yüksek seyretmeye devam ediyor ve talep arzdan daha yüksek durumda." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da otomobil satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 9,1 azalarak 1 milyon 599 bine düşmüştü.

AA