Ruslar Kiev'deki televizyon kulesini vurdu: 5 ölü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki Şevçenko bölgesinde bulunan televizyon kulesi vuruldu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Babi Yar'da 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı'na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü belirterek, "Tarih tekrarlanıyor." ifadesini kullandı.