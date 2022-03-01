Ruslar Kiev'deki televizyon kulesini vurdu: 5 ölü
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Kiev'deki televizyon kulesinin vurulduğunu duyurdu.
Dünya 01.03.2022, 22:50
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki Şevçenko bölgesinde bulunan televizyon kulesi vuruldu.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Babi Yar'da 5 kişi öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı'na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü belirterek, "Tarih tekrarlanıyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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