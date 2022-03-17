Ruslar Kiev'e saldırdı: 2 ölü

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.