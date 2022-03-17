Ruslar Kiev'e saldırdı: 2 ölü
Rus güçleri bir kez daha Kiev'e saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 17.03.2022, 22:54
Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.
Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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