Ruslar, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisini imha etti

Konaşenkov, Ukrayna’ya yapılan saldırılarda Rus ordusu tarafından yok edilen silah ve altyapı ile ilgili bilgi verdi.

Sözcü Konaşenkov, “Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 2 bin 119 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında 74 komuta ve iletişim merkezi, 108 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 68 radar istasyonu bulunuyor." dedi.

Ancak Ukraynalı aşırı milliyetçi milislerin geçici ateşkesi kullanarak pozisyonlarını güçlendirdiğini dile getiren Konaşenkov, “Ukrayna tarafının milliyetçileri etkileme veya ateşkesi uzatma konusundaki isteksizliği nedeniyle geçici ateşkes Moskova saatiyle 18.00'den itibaren yeniden başlatıldı." diye konuştu.