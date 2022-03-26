Ruslar Ukrayna'nın Slavutiç kenti belediye başkanını kaçırdı, sivillere ateş açtı
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdığı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtığı aktarıldı.
Dünya 26.03.2022, 13:04
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Aleksander Pavlyuk, Rus güçlerin şehir hastanesini de ele geçirdiğini belirtti.
Kent sakinlerinin işgali protesto için sokağa çıktığını anlatan Pavlyuk, hastane önünde toplananların büyük Ukrayna bayrağı açtığını ve Rusya aleyhine slogan attığını kaydetti.
Pavlyuk, Rus güçlerin kalabalığı dağıtmak için üzerlerine ses bombası attığını ve havaya ateş açtığını bildirdi.
İnsanların dağılmadığını ve protestolarını sürdürdüğünü ifade eden Pavlyuk, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in Rus güçlerce kaçırıldığını belirtti.
Sosyal paylaşım sitelerinde Slavutiç'teki sivil gösteriler ve Rusların sivillere ateş açmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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