Rusların sivil konvoyu vurduğu iddia edildi
Rus güçlerin Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunu vurduğu bildirildi.
Dünya 30.09.2022, 10:37
Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti.
Starukh, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü.
Kaynak: AA
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