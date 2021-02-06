Rusya Navalnıy protestolarına destek veren 3 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 ülkenin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

St. Petersburg’da Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden, Moskova’da ise Almanya Büyükelçiliğinden diplomatların 23 Ocak’ta yapılan yasa dışı gösterilere katıldığının tespit edilmesiyle ilgili, bu ülkelere protesto verildiği kaydedilen açıklamada, büyükelçilik çalışanlarının bu eylemlerinin diplomatik statüye uygun olmadığı ve kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, 3 diplomatın yasa dışı eylemlere katılarak 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarıldı.

22 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddiasıyla Berlin’e götürülen ve burada tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta ülkeye giriş yaparken Moskova'da havaalanında tutuklanarak hapse konulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a destek amacıyla 23 ve 31 Ocak’ta ülke çapında izinsiz protestolar düzenlenmişti. Gösterilerde Navalnıy yanlısı binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

AB, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Avrupalı 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edip sınır dışı etme kararını Moskova'da öğrendiğini, kararı kınadığını bildirdi.

Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bugün yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın kararından haberdar olduğunu belirtti.

Kararı güçlü şekilde kınadığını kaydeden Borrell, bu kişilerin yabancı diplomat statüsüne uymayan faaliyetlerde bulunduklarına yönelik suçlamaları reddettiğini aktardı.

Borrell, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi ve AB'nin üye ülkeler ile dayanışmasını vurguladığını ifade etti.

Almanya'dan tepki

Almanya, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç'in büyükelçiliklerinden 3 diplomatın Rusya’da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararının hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını ve bu durumun ilişkilere daha fazla zarar verdiğini belirtti.

Söz konusu Alman diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiğini belirten Maas, "Rusya Federasyonu bu adımı tekrar gözden geçirmezse, bu, cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.​​​​​

AA