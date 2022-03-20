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Rusya, 400 kişinin sığındığı tiyatro binasına bomba yağdırdı

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yaklaşık 400 kişinin sığındığı tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırma sürüyor.

Dünya 20.03.2022, 12:55
Rusya, 400 kişinin sığındığı tiyatro binasına bomba yağdırdı

Mariupol Şehir Meclisinden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Mariupol kentinin Levoberejniy ilçesinde sığınak olarak kullanılan 12 numaralı tiyatro sanat okulunun Rusya ordusu tarafından bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, 400 kadar çocuk, kadın ve yaşlının sığınak olarak kullandığı binanın yıkıldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

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