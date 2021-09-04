Rusya, 6 Kırım Türkünü gözaltına aldı

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da, işgalci güçler bu sabah saatlerinde KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in evinde arama düzenledi. Aramadan sonra işgalciler Nariman Celal’i alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü. KTMM Başkan Yardımcısının bulunduğu yerin hala belli olmadığı bildirildi.

Kırım Dayanışması sivil teşkilatına açıklama yapan KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in eşi Leviza Celal, aramanın bu sabah 7.15-7.20 saatler arasında başladığını bildirdi. Leviza Celal, yaklaşık 12 kişinin bahçe çıtından atlayarak evlerine baskın düzenlediğini belirtirken, “Nariman onlara kapıyı açtı. Beni ve dört çocuğumuzu bir odaya kapattılar. Kimse bana kimliğini göstermedi veya adını söylemedi. Daha sonra arama yaptılar. Eşimi plakası olmayan bir araçla bilinmeyen yere götürdüler.” diye anlattı.

Arama sırasında Nariman Celal’in telefonuna ve bilgisayarına el konuldu. Leviza Celal, sözde polise ve Kırım’ın sözde savcılığına eşinin kaçırılması ile ilgili başvuru yaptığını bildirdi.

UKRAYNA’YA BAĞLI KIRIM SAVCILIĞI YARGI SÜRECİ BAŞLATTI

Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, Kırım’da işgalci güçlerin, 3-4 Eylül 2021 tarihleri arasında, Kırım Tatarlarının evlerinde düzenlediği yasa dışı aramalar ile ilgili yargı süreci başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Yargı süreci, Ukrayna Ceza Kanununun 162. maddesinin 2. fıkrası (konut dokunulmazlığı ihlali) ve 146. maddesinin. 2. fıkrası (yasa dışı alıkoyma) uyarınca başlatıldı.” diye duyuruldu.

UKRAYNA İNSAN HAKLARI YETKİLİSİNDEN RUSYA’YA BASKIYI ARTIRMA ÇAĞRISI

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, işgalcilerin Kırım Tatarlarına yönelik baskılarını kınayarak, “İşgalci devlet Kırım Tatarlarını kovuşturmaya ve korkutmaya devam ediyor. Ukrayna vatandaşlarının evlerinde yapılan aramalar uluslararası normların ihlalidir.” ifadeleri kullandı. Denisova, uluslararası toplumu, işgal edilen Kırım’daki insan hakları ihlallerini durdurmak için işgalcilerin yasa dışı eylemlerine tepki göstermeye ve Rusya Federasyonu’na uygulanan baskıyı artırmaya davet etti.

Bilindiği gibi işgal altındaki Kırım’da, 3 ve 4 Eylül günleri içinde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in yanı sıra 4 Kırım Tatarı daha alıkonuldu. Beş Kırım Tatarının alıkonulduğu yer hala bilinmiyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı