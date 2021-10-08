Rusya-ABD arasında hırsızlık krizi

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 3 diplomatı hırsızlık yapmakla suçlayarak ABD'den bu kişilerin dokunulmazlıklarını kaldırmasını ve yargı yolunu açmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'ne gönderilen notada, ABD'li diplomatlar 'bir Rus vatandaşının kişisel eşyalarını çalmakla' suçlandı.

Bakanlığın açıklamasında, Washington'ın diplomatik dokunulmazlıkları kaldırmayı reddetmesi halinde bu üç kişinin (istenmeyen kişi ilan edilerek) Rusya'yı derhal terk etmek zorunda kalacağı belirtildi.

Interfax ajansının haberine göre, Moskova Büyükelçiliği'nde görevli Amerikan vatandaşları, 18 Eylül'de alkolün de etkisiyle bir Rus vatandaşının sırt çantasını çaldı.

Habere göre polis sözcüsü Vladimir Vasenin, güvenlik birimlerinin üç kişinin yaşları 21 ile 26 arasında değişen ABD Deniz Piyadeleri olduğunu tespit ettiğini dile getirdi.

Amerikan Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.

Bu arada hafta içerisinde ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili senatörler, Başkan Joe Biden'dan Moskova'nın ABD'li daha fazla diplomata vize vermemesi halinde 300 Rus diplomatı sınır dışı etme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Amerikan Kongresinin Rus diplomatların sınır dışı edilmesi yönündeki çağrının uygulanması halinde bu durumun Rusya'daki Amerikan diplomatik alanlarının kapatılmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Euronews