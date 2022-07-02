Rusya, albay ve yarbay kurban vermeye devam ediyor

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar şiddetlenirken Vladimir Putin bir yarbayını daha kaybetti ve bu yalnızca ilk 4 ayda ölen 57. albay veya yarbay oldu.

40 yaşındaki Yarbay Pavel Kislyakov, perşembe günü Moskova bölgesindeki memleketinde tam teşekküllü askeri törenle gömüldü.

Rus paraşütçülerden oluşan prestijli bir birliğin komutanı olan Kislyakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in askerlerine Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" başlatmalarını emretmesinden bu yana öldürdüğü bilinen 57. albay veya yarbay.

Haberlere göre Kislyakov, Rus ordusunda kurmay başkanı yardımcısı ve 11. Hava İndirme Tugayı'nın harekat dairesinin başkanı olarak görev yapıyordu. Ukraynalı bir asker, Kislyakov'un ölümünü yorumlarken şunları söyledi:

Yarbay Pavel Kislyakov sohbeti terk etti. Resmi olarak nazilikten ve askerlikten arındırıldı. Şan olsun ülkemize.

Yarbayın Ukrayna'da nerede öldürüldüğüne dair ayrıntı verilmedi ama ölümü, Rusya'nın yaşadığı korkunç üst düzey subay kayıplarının altını çiziyor.

Rusya perşembe günü yaptığı açıklamada, "iyi niyet göstergesi" olarak askerlerini Karadeniz kıyısı açıklarındaki Yılan Adası'ndan çekeceğini duyurmuştu. Bakanlık, Rusya'nın söz konusu hareketle Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'dan tarım ürünleri ihracatına yönelik bir insani koridor oluşturma çabalarını engellemediğini gösterdiğini belirtti.

Ukrayna duyuruyu kutlarken, Boris Johnson bunun Kiev'in Rusya'ya karşı savaşma kabiliyetini gösterdiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kalem müdürü Andriy Yermak, Twitter'da "Booom. Yılan Adası'nda artık Rus askeri yok. Silahlı Kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı" diye yazdı.

Rusya'nın istilanın ilk gününde işgal ettiği Yılan Adası, orada konuşlanmış Ukrayna sınır korumalarının bir Rus savaş gemisinden gelen teslim olma talebini reddetmesiyle dünya çapında ün kazanmıştı.

Bu ay Rusya, çatışmalarda bir diğer kıdemli albayı Sergei Postnov'u kaybetti. Postnov doğrudan Vladimir Putin'e rapor veren Rusya Ulusal Muhafızları'ndaki bir askeri propaganda birliğinin üyesiydi.

Postnov, Kiev yakınlarındaki Rus güçleriyle birlikte Harkov'da ve daha yakın zamanda Luhansk bölgesinde aktif görev yapmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rusya istilanın başından bu yana yaklaşık 35 bin 600 personelini kaybetti. Yarbay Pavel Kislyakov savaşta öldüğü bilinen 57. albay veya yarbaydı, aynı zamanda Ukrayna'da en az 12 generalin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Devlete ait Rossiya 1 kanalı muhabirinin, Donbas bölgesindeki bir Ukrayna yerleşimine yapılan saldırıyı yönetirken öldürüldüğünü söylediği Tümgeneral Roman Kutuzov, bu ay teyit edilen son general kaybı oldu.

Kaynak: Independent Türkçe