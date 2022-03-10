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Rusya, Avrupa Konseyi'ne veda ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde bundan sonra yer almayacağını duyurdu.

Dünya 10.03.2022, 12:05
Rusya, Avrupa Konseyi'ne veda ediyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edildi.

Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada “Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak.” ifadeleri kullanıldı.

#rusya #Avrupa Konseyi
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