Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını 'olumlu' karşıladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmesinin "olumlu" bulunduğunu bildirdi.

Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını 'olumlu' karşıladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğu hatırlatıldı.

Azerbaycan'ın Rus askeri helikopterini düşürmesine ilişkin itirafının "olumlu" karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan tarafı, olayın acilen soruşturulacağını ve faillerin cezalandırılacağını garanti etti." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopterin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 01:45
Azerbaycan Dışişleri: Rus helikopteri yanlışlıkla vuruldu

Azerbaycan Dışişleri: Rus helikopteri yanlışlıkla vuruldu
Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü
YORUM EKLE
Gönder

banner39