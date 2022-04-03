Rusya bayrağındaki kırmızıyı çıkardılar

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki savaş karşıtı Ruslar seslerini yükseltti.

Bu kişiler, Rusya bayrağının alternatif bir versiyonunu geliştirdi. Birbirlerinden habersiz olduklarını aktaran farklı kişiler tarafından kullanılan bayrakta kırmızı renk yerine beyaz renge yer verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Kai Katonina da savaş karşıtı Ruslardan biri. 31 yaşındaki tasarımcı, protestolara katıldığını ancak kendisinin Rus olduğunu göstermek istediğini söyledi:

Dışarıdan bakanlar bizim Ukraynalı olduğumuzu düşündü çünkü birbirimize çok benziyoruz. Rusların da savaşa karşı çıktığını göstermek bizim için önemliydi. Kendimizi tanımlamamız gerekiyordu.

Katonina, Rusya bayrağıyla protestolara gitmenin "imkansız" olduğunu savundu:

Ne yazık ki Rusya'nın üç renkli bayrağı devlet propagandası ve ordu tarafından sahiplenilerek tamamen ele geçirildi. Şiddet ve savaşla ilgisi olmayan bir bayrağa ihtiyacımız vardı.

Tasarımcı bunun ardından beyaz-mavi-beyaz bayrak fikrini bulduklarını ifade etti:

Sanki birileri kırmızının, dökülen kanın üzerine beyaz boya atmış gibi.

Tasarım, Rusya'nın en eski şehirlerinden Veliki Novgorod'un bayrağına benziyor. Veliki Novgorod, Rusya'da demokrasinin beşiği olarak biliniyor. Zira 12. yüzyılda kentte yurttaşlar temsili demokrasinin bir parçasıydı.

Katonina, "Veliki Novgorod sembolizmi bizim için önemliydi. Şehir, 12. yüzyılda bir yerin olabileceği kadar demokratikti" dedi.

Öte yandan Katonina ve arkadaşları, kırmızı yerine beyaz çizgili bayrak fikrini bulan tek grup değildi.

Rusya'da yaşayan bir halka ilişkiler uzmanı, bayrak tasarımını 28 Şubat'ta Facebook'tan paylaşan Katonina'dan bir gün önce, Twitter'dan beyaz-mavi-beyaz önerisi yapmıştı.

Güvenlik sebebiyle adının açıklanmasını istemeyen adam, 2010'dan beri protestolara katıldığını ve muhaliflerin bir sembole ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyledi. Twitter'daki paylaşımının ardından Katonina'yı ve başka bölgelerde aynı bayrağı kullanan diğer kişileri sosyal medyada gördüğünü belirtti.

Guardian, muhalif Rus şairlerin, sanatçıların, müzisyenlerin ve Aleksey Navalni destekçilerinin bayrağa destek verdiğini yazdı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki muhalif grup Özgür Rusya Forumu, bayrağı "barış ve özgürlük sembolü" diye niteledi:

Yeni sembol neden önemli? Çünkü Rusları, Kremlin'le bağlarından kurtarıyor. Biz Ruslar bu bayrağı göstererek savaşa, diktatörlüğe ve sansüre hayır diyebiliriz. Bu bir devletin değil, insanların bir araya gelmesinin simgesidir.

Kaynak: Independent Türkçe