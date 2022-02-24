"Rusya, Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattı"

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, söz konusu saldırının yerel saatle 05.00 civarında gerçekleştirilmeye başladığını açıkladı.

Saldırıda, Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv ve Zhytomyr'deki sınır muhafız birlikleri ve kontrol noktalarının topçu, diğer askeri araç ve hafif silahlarla hedef alındığı aktarıldı.

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye operasyon başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.