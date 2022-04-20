"Rusya BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli"

Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Rusya nihayet BM Genel Sekreterini dinlemeli ve Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeli ya da en azından insani bir duraklamaya izin vermeli." ifadelerini kullandı.

Bu savaşta tek saldırganın ve işgalcinin Rusya olduğunu kaydeden Kuleba, "Ukrayna her zaman barış aramaya hazır olmuştur ve olmaya da hazırdır." diye konuştu.