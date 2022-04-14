Rusya, Bosna Hersek'ten elini çekmiyor

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’in, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde kabul edilen 'devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasını' öngören yasayı askıya almasına tepki göstererek, Bosna Hersek'te 'istikrarsızlık' uyarısında bulundu.

Analistler, Batı'yı Bosna'daki "olası istikrarsızlaşmaya" karşı uyaran Moskova'nın tepkisinin, "Doğu ile Batı arasında kalan kırılgan bölgede kendi etkisini artırmaya çalıştığı" değerlendirmesinde bulunuyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Balkanlar'da da olası yeni gerilimlere dair endişeler artmış durumda.

Büyükelçi Kalabuhov, yaptığı açıklamada, Barış Uygulama Konseyi'nden Christian Schmidt’in 12 Nisan'da aldığı kararı iptal etmesini istediklerini belirterek, "Barış Uygulama Konseyi'nin bazı üyeleri, bu tür kararları Schmidt'e bırakır, keyfi davranışlarına boyun eğmeye devam eder ve demokratik yollarla seçilmiş siyasilere yaptırım uygulanırsa, Bosna Hersek’teki olası istikrarsızlığın tüm sorumluluğu uluslararası toplumun temsilcilerine düşecektir." ifadelerini kullandı.

Christian Schmidt’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi olarak kabul edilemeyeceğini ileri süren Kalabuhov, bu nedenle Schmidt’in Bosna Hersek’teki Genel Barış Anlaşması üzerinde hiçbir yetkisinin olamayacağını savundu.

Kalabuhov, Bosna Hersek’teki siyasi sorunların dış etkenler olmadan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Rus büyükelçi, Alman diplomat Schmidt’in aldığı kararı da "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı tepki çeken açıklamasında Bosna'nın olası NATO üyeliğine tepki göstereceklerini belirtmişti.

Kaynakl: Euronews