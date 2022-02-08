Rusya, Çin ve ABD arasında yaptırım gerilimi

BM Güvenlik Konseyi, yaptırımların etkileri, insani ve istenmeyen sonuçlarını görüştü.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, konseyde yaptığı konuşmada, sadece BM Güvenlik Konseyi'nde alınan yaptırım kararlarının yasal olduğunu savundu.

Tek taraflı yaptırımların barış çabalarına zarar verdiğini belirten Polyanskiy, bu tür yaptırımlarla Suriye, Belarus, Küba, Venezuela, İran, Afganistan ve Myanmar gibi ülkelerinin iç işlerine karışıldığını söyledi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise tek taraflı yaptırımların büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Tek taraflı yaptırım uygulayan ülkelerin yaptırımlara ''uyuşturucu gibi bağlandığını'' ifade eden Zhang, tek taraflrı yaptırımla son verilmesi, Güvenlik Konseyi yaptırımlarında ise aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore'de ciddi insani sonuçlar doğurdu

Zhang, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının Kuzey Kore'de ise ciddi insani sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Çin'in BM Büyükelçisine cevap veren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Kuzey Kore'deki korkunç ekonomik krizin ülkenin kendi hatası olduğunu ifade etti.

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye insani yardım göndermenin önündeki tek engelin uluslararası yaptırımlar değil, Pyongyang'ın sınırlarını kapalı tutması olduğunu ifade etti.

Linda Thomas Greenfield, ABD'nin Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı araçlarla yaptırımlara başvurmayı tercih ettiğini ancak, BMGK, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk, nükleer silahsızlanma gibi bir çok konuda tıkandığı için tek taraflı yaptırımlara başvurmak zorunda kaldığını söyledi.