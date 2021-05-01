Rusya'da 400 bin kişi fazladan öldü

Rusya'da pandeminin son bir yılında, Kovid-19 kaynaklı ölümler haricinde bir önceki döneme göre 400 bin 'fazladan' ölüm gerçekleştiği belirlendi.

Rusya İstatistik Kurumu Rosstat'ın geçen cuma açıkladığı veriler ile bir önceki (Mart 2019-Nisan 2020) yılın aynı dönemini karşılaştıran İngiliz haber ajansı Reuters, pandemi sürecinde fazladan ölüm sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Fazladan ölümler belirli bir zaman diliminde gözlemlenen ölüm sayısı ile aynı dilimde beklenen ölüm sayısı arasındaki fark olarak tanımlanıyor. Birçok salgın bilimciye göre Kovid-19 kaynaklı ölümlerin hesaplanmasında bu sayılar en doğru yol olarak görülüyor. Hesaplama yöntemleri her ülkeye göre değişiklik gösteriyor ve resmi Covid-19 rakamlarının genellikle üzerinde çıkıyor.

Kaynak: Euronews