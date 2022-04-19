Rusya'da 5 Kırım Tatar siyasi tutsak için toplam 75 yıl hapis cezası istendi

Rusya'nın Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı belirtilen Hizb-ut Tahrir davası çerçevesinde alıkonulan Kırım Tatar siyasi tutsaklar Tofik Abdulgaziyev, Bilal Adilov, Vladlen Abdulkadırov, Mecit Abdurahmanov ve İzzet Abdullayev’in (ikinci Akmescit Grubu) davaları bugün Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesinde görüldü.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre duruşmada Rus savcı, Kırım Tatar siyasi tutsaklar için talep ettiği cezayı açıkladı.

Savcı, mahkemeden 5 Kırım Tatarının suçlu bulmasını talep ederek; her birinin 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmesini istedi.

Kırım Tatar siyasi tutsaklar duruşmaya “Zor zamanlarda güçlü insanlar doğar”, “Muhalif olan herkesin yok edilmesi”, “Gerçeği hapse atamazsınız, öldüremezsiniz, saklayamazsınız!”, “Çok baskı gördük ama ayakta kaldık!”, “Rusya’daki gerçekler; işkence, tutuklama, para cezaları” sloganlarının yazıldığı siyah tişörtlerle katıldılar.

Kaynak: Mepa News