Rusya'da askeri eğitim sahasına saldırı: 11 ölü
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde askeri eğitim sahasına yapılan "terör saldırısında" 11 kişinin öldüğünü duyurdu.
Dünya 15.10.2022, 23:19
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Belgorod bölgesindeki askeri eğitim sahasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşı 2 kişinin ateşli silahlarla terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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