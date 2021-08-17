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Rusya'da askeri uçak düştü

İl-112V tipi askeri nakliye uçağının eğitim uçuşu yapıldığı sırada Moskova bölgesinde düştüğü aktarıldı.

Dünya 17.08.2021, 13:12
Rusya'da askeri uçak düştü

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, İl-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi.

Kazanın eğitim uçuşu esnasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

Kazada ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

AA

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#rusya #uçak
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