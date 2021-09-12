Rusya'da doğal gaz patlaması: 3 ölü

Moskova'nın 400 kilometre güneyinde bulunan Solidarnost köyünde 2 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi.

Lipetsk Bölgesi Başkanı Igor Artmaonov, kazada aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yerel Acil Durumlar Bakanı Vasily Razmunov, yaralılardan 5'inin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Rusya Soruşturma Komisyonu'nun bölge temsilciliği, binanın orta kısmında meydana gelen doğal gaz patlamasının etkisiyle binanın bir kısmında çökme yaşandığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rusya'da eskiyen altyapı ve güvenlik tedbirlerindeki gevşeklik nedeniyle doğal gaz patlamaları ara ara yaşanıyor.

Bu hafta 9 katlı bir apartmanda yaşanan benzer bir patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.