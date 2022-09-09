Rusya'da gözaltına alınan muhalif isim Tacikistan'a iade edilebilir

Rusya'nın gözaltına aldığı aktivist ve blog yazarı Komyor Mirzoev'i Tacikistan'a iade etme ihtimali bulunuyor.

Mirzoev'in Tacikistan'a iade edilmesi durumunda orada yasa dışı bir biçimde hapsedilebileceği ifade ediliyor.

Tacik vatandaşı Mirzoev'in yakınları onun 6 Eylül'de birkaç Tacik vatandaşıyla birlikte Moskova'da gözaltına alındığını söyledi.

Mirzoev'in blog yazılarında kendisinin de memleketi olan Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın yönetimini eleştirdiği biliniyor.

Yerel kaynaklar, Tacik hükümetini eleştiren vatandaşların genel olarak tutuklandığını aktarıyor.

Rus polisinin 6 Eylül'de gözaltına aldığı Mirzoev ve diğer Tacik vatandaşların nerede tutulduğu bilinmiyor.

Öte yandan Gorno Badahşan'daki yerel kaynaklar Rusya'da gözaltına alınan en az 20 Tacik vatandaşının son 6 ayda zorla Tacikistan'a iade edildiğini belirtiyor.

Tacikistan'ın Gorno Badahşan bölgesinde yakın zamanda tırmanan tansiyona şahit olunmuştu.

Tacikistan'ın Gorno Badahşan özerk vilayeti, 64.200 kilometrekare arazisi ve 240 bin nüfusuyla ülkenin yüz ölçümünün yüzde 45'ini ancak nüfusunun sadece yüzde 2,6'sını kapsıyor.

Bu bölgeye komşu Afganistan'ın Badahşan İli'nde de yaşayan Pamirler, Gorno Badahşan'da çoğunluğu oluşturuyor.

1992-1997 yıllarında gerçekleşen Tacikistan İç Savaşı'nda Gorno Badahşanlılar, rejim muhalifi tavırları nedeniyle soykırıma varan ve özellikle de Pamirlerin hedef alındığı katliamlara maruz kalmıştı.

İç savaşın etkilerinin ortaya çıkardığı birtakım gerginlikler bölgede halen gözlemleniyor.

Tacikistan'daki yönetim Asya'nın en baskıcı rejimlerinden biri olarak bilindiğinden halkın bu gibi durumlarda protesto yapmaya dahi endişe ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Tacikistan güvenlik güçlerinin vatandaşları keyfi olarak gözaltına aldığı ve öldürdüğü çeşitli raporlara yansıyor.

Mepa News