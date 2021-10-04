Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü
Moskova yakınlarında düşen helikopterde bulunan 3 kişiden kurtulan olmadı.
Dünya 04.10.2021, 01:34
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Robinson R-44 model sivil helikopter Moskova yakınlarındaki Lıtkarino şehri civarında ormanlık alana düştü. Helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Helikopterin teknik arıza ve pilotaj hatası nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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