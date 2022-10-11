Rusya'da iki binden fazla kişinin elektriği kesildi

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgeye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda, elektrik trafo merkezinin hedef alındığını kaydeden Gladkov, "Füzeler, trafo merkezinin transformatörüne zarar verdi. Şu anda iki binden fazla kişinin elektriği kesildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok." dedi.

Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, hasarın kısa sürede onarılacağını söyledi.