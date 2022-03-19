Rusya'da işgale savaş diyen papaza para cezası verildi

Rusya'da bir Ortodoks papaz, Rus hükümetinin Ukrayna işgali sonrası uygulamaya koyduğu kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle yerel mahkeme tarafından 330 dolar para cezasına çarptırıldı.

Ukrayna işgaliyle ilgili kiliseye ait bir websitesinde yazdığı yazıda 'savaş' ifadesini kullanan papaz Ioann Burdin, ilk önce polis tarafından sorguya alınmıştı.

Rusya'da Ukrayna işgali için, işgal ya da savaş gibi ifadeler kullanmak yasak. Bunun yerine 'özel askeri operasyon' ifadesi kullanılıyor.

Ioann Burdin yazısında ayrıca özellikle aynı inançtan iki farklı millet arasında yaşanan savaşı kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Cezasıyla ilgili Radio Free Europe'a konuşan Burdin, "Ben bir Hristiyan olarak, İncil'i açıyorum ve 'özel operasyon' diye bir şey arıyorum ama böyle bir ifade yok. Ama savaş ifadesi var. İncil'de 'özel operasyon' diye bir şey yok." dedi.

Burdin ayrıca, söylediklerinin kendi inancı gereği olduğunu belirterek "Ben insanları protestoya çağırmadım. İnsanları sokağa çağırmadım." diye konuştu.

Burdin, gözaltına alındığında ilk önce neden alındığını anlamadığını, görevlilerin kendilerine internet sitesinde yazdığı yazıyı hatırlatınca durumu anladığını söylüyor.

Aslen Ukrayna'nın Odesa kentinden olan Burdin'in, Rus ordusunu itibarsızlaştırma suçundan cezalandırılan ilk kişi olduğu sanılıyor.

Ancak aktivistlere göre şu ana kadar en az 60 kişi bu yasa kapsamında soruşturuluyor. Yasaya göre ikinci kez suçlu bulunanlara hapis cezası veriliyor.

Kaynak: Euronews