Rusya'da manastırda patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Başkent Moskova bölgesinde bulunan manastırda yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si çocuk 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Dünya 13.12.2021, 12:22
Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova bölgesinde bulunan Serpuhov kentindeki manastırda patlama oldu.
Patlayıcının 18 yaşındaki bir genç tarafından manastıra getirildiği öne sürüldü.
Olaya sebep olan kişinin yaşamını yitirdiği, 7'si çocuk 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili soruşturmada "cinayete teşebbüs" ihtimali üzerinde durduğu kaydedildi.
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