Rusya'da ölü sayısı yükseliyor
Rusya'da bir kömür madeninde meydana gelen yangında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Dünya 26.11.2021, 00:23
Rusya’nın Kemerovo bölgesinde yer alan kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52’ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin arasında 6 kurtarma görevlisinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kemerovo'da bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte patlama olduğunu ve ardından yangın çıktığını duyurmuştu.
Yangın sırasında madende 285 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Yangında ölenlerin sayısı 52'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin 6'sının arama kurtma görevlisi olduğu belirtildi.
Metan gazı patlaması
Yetkililer facianın bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Polis, maden müdürünün de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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