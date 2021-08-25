Rusya'da orman yangınları iç bölgelere yayıldı

Rusya'nın Sibirya bölgesini bir süredir küle çeviren orman yangınları iç bölgelerde de yayılmaya başladı.

Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkilileri Avrupa ile Asya arasındaki doğal sınır sayılan Urallar'daki Sverdlovk'ta 15 ayrı yangına karşı mücadele verdiklerini açıkladı. Yetkililer bölgede iklim değişikliğinin bir sonucu olan aşırı sıcaklar nedeniyle yangın tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda alevlerin Urallar bölgesinin başkenti Yekaterinburg ile Perm kenti arasındaki ana yolun iki yanında yükseldiği ve ana yolun neredeyse gün boyunca kapalı kalmasına neden olduğu belirtiliyor.

Yangın Moskova yakınlarında giderek yayılıyor

Öte yandan başkent Moskova'nın güneydoğusundaki Mordovia'da şiddetlenen yangın nedeniyle itfaiyecilerin "bir ateş çemberinden" kaçmak durumunda kaldığı bildirildi.

Moskova'nın doğusundaki Nizhny Novgorod bölgesinde ise acil durumlar ve savunma bakanlıkları ile Rusya Ulusal Muhafızları tarafından gönderilen dokuz yangınla mücadele uçağı tarafından komşu Mordovia'ya doğru yayılmaya başlayan yangına karşı 129 ton su atıldığı duyuruldu.

Yetkililer yangınların söndürülmesi için bin 200 itfaiye erinin görev başında olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki ormanların korunması için yüz milyonlarca dolar harcanacağını taahhüt etti ve özellikle Sibirya'yı etkileyen bu yangınlardan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Sibirya'da Portekiz'den büyük bir alan yangında yok oldu

Sibirya'da dünyanın en büyük ve en soğuk bölgesi Yakutistan'da bir aydan fazladır süren yangınlar sonucu Portekiz'in yüzölçümünden büyük bir alanın yandığı duyuruldu. Halen 50 orman yangının sürmekte olduğu bölgede meydana gelen zararı gidermek için yetkililerin Moskova yönetiminden kaynak ve ekonomik yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

Uzmanlar son yıllarda Rusya'yı kasıp kavuran orman yangınlarına iklim değişikliği, ihmal ve orman yönetim hizmetlerindeki mali kesintilerin neden olduğu görüşünde.

Kaynak: Euronews