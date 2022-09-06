Rusya'da otomobil satışları önemli ölçüde geriledi
Rusya'da otomobil satışları geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62,4 gerileyerek 41 bin seviyesine düştü.
Dünya 06.09.2022, 13:42
Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.
Yeni otomobil satışlarının yüzde 62,4 azalarak 41 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 7 düştüğü belirtildi.
Raporda, Audi marka araçların satışında yüzde 93, Volkswagen marka araçların satışında yüzde 92, Volvo marka araçların satışında ise yüzde 99’a varan düşüşler olduğu kaydedildi.
Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
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