Rusya'da petrol deposunda yangın
Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 kilometre uzaklıktaki Bryansk şehrinde bulunan petrol deposunda yangın çıktığı aktarıldı.
Dünya 25.04.2022, 09:39
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk şehrinde bulunan petrol deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktığını bildirdi.
Açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi.
Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi.
Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk’taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor.
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