Rusya'da sabıkalılar da askere alınacak

Kanuna göre, adli suçluların çoğunluğu tahliye şartlarının kaldırılması veya sabıka kaydının silinmesi karşılığında silah altına alınabilecek ama cinsel saldırı, vatana ihanet, casusluk, terörizm, kamu görevlisine suikast, uçak kaçırma ve nükleer madde kaçakçılığı mahkumları bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Yevgeni Prigozhin'in kurduğu paralı askerlik şirketi Wagner Grubu ve Rusya'nın mahkumları gönüllü olmaları karşılığında hapisten çıkardığına dair haberler uluslararası medyaya yansımıştı. Yeni kanunsa, halihazırda hapishanede olanları değil, 10 yıla kadar uzayabilen evde gözetimde tutulanları ve bazı hakları kısıtlanan sabıkalıları kapsıyor.

Kaynak: Independent Türkçe