Rusya'da seçim var

Rusya Merkez Seçim Komisyonu'ndan edinilen bilgilere göre, federasyonun farklı bölgelerinde bugün başlayan oylamalar 3 gün sürecek.

Seçimlerde Rusya Federasyonu’na bağlı Buryat Cumhuriyeti, Karelya Cumhuriyeti, Mari El Cumhuriyeti, Udmurtya Cumhuriyeti’nin başkanları; Vladimir bölgesi, Kaliningrad bölgesi, Kirov bölgesi, Novgorod bölgesi, Ryazan bölgesi, Saratov bölgesi, Sverdlovsk bölgesi, Tambov bölgesi, Tomsk bölgesi ve Yarovslav bölgesinin valileri seçilecek.

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Udmurtya Cumhuriyeti, Krasnodar bölgesi, Penza bölgesi, Saratov bölgesi, Sahalin bölgelerinin parlamento üyelerinin belirleneceği seçimde, Gorno-Altay, Çerkessk, Kızıl, Barnaul, Petropavlovsk-Kamçatskiy, Vladivostok, Kirov, Kursk, Omsk, Pskov, Tver ve Yaroslavl şehir meclisi üyeleri seçilecek.

Rusya’nın 82 bölgesinde farklı düzeyde yerel seçimlerin de yapılacağı süreçte, Moskova Belediyesi meclis üyeleri için de şehir halkı oylama yapacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya partisi, Komünist Parti, Liberal Parti, Adil Rusya partisi yerel parlamento seçimlerinin yapıldığı bütün bölgelerde seçimlere katılıyor. Elma partisi ise sadece 12 bölgede seçime girecek.

Başkan ve valilerin seçileceği 14 bölgede ise 71 aday yarışıyor.

Başta Moskova olmak üzere bazı bölgelerde internet üzerinden elektronik oylamanın yapılacağı seçimler pazar akşamı sona erecek.