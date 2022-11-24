banner39

Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Krımsk şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya 24.11.2022, 20:06
Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Rus haber ajansı Ria'nın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 66 yaşında bir kişi, Krımsk şehrindeki sağlık merkezine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, merkezde görevli 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerinden ayrılan saldırganın sokakta bulunanlara da ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
#rusya #silahlı saldırı #krımsk
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?