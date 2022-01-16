Rusya'da son 24 saatte 29 bin 230 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, ülkede 13 Aralık'tan bu yana görülen en yüksek sayı oldu. Ölü sayısı da 686 ile 7 Temmuz'dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya'da ölü sayısı azalmaya devam ediyor. Son 24 saatte 686 kişi Kovid-19'a yenik düşerken bu rakam 5 Temmuz'dan beri kaydedilen en düşük seviye oldu.

29 bin 230 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkarken bu, 13 Aralık'tan bu yanaki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 10 milyon 803 bin 534'e yükseldiği ülkede, şu anda koronavirüs taşıyanların sayısının 623 bin 599 olduğu ifade edildi.

Hastalığı yenenlerin sayısı 22 bin 731 artarak 9 milyon 858 bin 615'e yükseldi.

Kaynak: Sputnik