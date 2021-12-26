Rusya'da vaka sayıları düşüşte

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, günlük vaka sayısı 23 bin 721 artışla 10 milyon 392 bin 20’ye çıktı.

Gün içinde 968 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca 304 bin 218 can kaybı meydana geldi.

İyileşenlerin sayısı da 37 bin 285 artarak 10 milyon 392 bin 20’ye ulaştı.

Kaynak: Sputnik