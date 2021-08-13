Rusya'da yolcu otobüsünde patlamada: 1 ölü, 16 yaralı

Rusya'nın Voronej kentinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Voronej kentinde 35 kişinin bulunduğu otobüste, yolcu alındığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamada, 3'ü ağır 16 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre otobüsün gaz tüpü veya yakıt tankının patladığı belirtildi.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev da patlama ardından kentteki tüm yolcu araçlarının denetlenmesi için talimat verdiğini bildirdi.