Rusya'dan ABD'ye: “Bu histeri yapay olarak yaratılıyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile yaşanan krizde ABD’yi “histeri” içinde olmakla suçladı.

Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal edeceği yolundaki iddialara ilişkin olarak Moskova’da bir televizyon kanalına konuşan Peskov, “Bu histeri yapay olarak yaratılıyor.” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Silahlı kuvvetlerini Atlantik’ten denizaşırı ülkelerden getirip, bizi kendi topraklarımızda olağandışı askeri faaliyetlerde bulunmakla suçlayan ülke ABD.” ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim yeniden tırmanırken Washington tarafından Kiev’i destek için Baltimore limanından Odesa’ya gönderilen iki yenilenmiş eski ABD sahil güvenlik devriye botunu taşıyan Ocean Grand kargo gemisi cumartesi günü Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.

Kaynak: Euronews