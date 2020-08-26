Rusya, ABD'yi Belarus'un iç işlerine karışmaması konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan siyasi karışıklığın çözümü için iktidar ile halk arasına dışarıdan “ara bulucu” dayatmanın kabul görmeyeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile Belarus’taki siyasi durumu görüştü.

Görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, görüşmede Belarus’ta yaşanan konuları da ele aldıklarını ifade etti. ABD'ye Belarus konusundaki tavırlarını ileten Lavrov, "Tabi ki Belarus konusunda görüştük. Öncelikle ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Polonya ve Litvanya'ya çağrımız, memnuniyetsizliğini dile getiren ve şiddet eylemlerini kışkırtmaya çalışan çevrelere dikkat etmeleriydi" dedi.

ABD ve AB ülkelerine yönelik sert ifadeler kullanan Lavrov, "Rusya, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerini şu an bazı ülke başkentlerinde Belarus karşıtı hükümet gösterilerini çağrıda bulunması ve Belarus’un içişlerine doğrudan müdahale etmesine karşı uyarıyor" diye konuştu.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oyla kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise oyların yüzde 10,12'de kalmıştı. Seçimlerden sonra ülkede sonuçlara itiraz eden protestocular, sokaklara çıkarak gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: HABERTÜRK